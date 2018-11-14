Siverek'te bağ ürünleri tezgahlarda yerini aldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:57



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:57

Siverek'te bağ ürünleri tezgahlarda yerini aldıŞANLIURFA - Üzüm hasadının yapıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pekmez, pestil ve kesme gibi bağ ürünleri tezgahlarda yerini aldı. Bir yıllık bakım ve çalışmalar sonucu, sonbahara doğru yapılan bağ bozumlarında elde edilen organik pekmez, pestil ve kesme gibi ürünler, soğuk kış aylarında vatandaşların çokça tükettiği ürünler tezgahlarda yerini aldı.Düşen rekolte fiyatları arttırdıGeçtiğimiz sene ilçede yağmurların az yağması ve bağlarda görülen hastalıklar yüzünden bağ ürünlerinin bu yıl rekoltesinde azalma yaşandı. Yarı yarıya düşen hasat nedeniyle geçen yıla oranla pekmez ve diğer ürünlerin fiyatları da arttı.Siverek ilçesine has şire üzümünden yapılan pekmez, pestil ve kesme gibi ürünler, diğer üzüm çeşitlerinden yapılan ürünlerden daha ilgi görürken, diğer ürünlerden daha pahalı satılıyor. Şire üzümünden yapılan pekmez 30-35 lira arasında satılırken, pestil ve kesme gibi ürünlerde kilosu 25 ile 40 lira arasında alıcı buluyor.Doğal ürünlere ilgi azalmıyor15 yıldır babası ve kardeşleriyle birlikte ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde Siverek'in doğal ürünlerini satan Sadık Oldurur, hasat azlığı ve fiyat yüksekliğine rağmen vatandaşların doğal ürünlere ilgisinin halen yoğun olduğunu belirterek, "Biz burada özelikle kış aylarında doğal Siverek şire üzümünden yapılan pekmez, pestil, kesme ve bal gibi ürünleri satıyoruz. Siverek pekmezi ile diğer pekmezleri insanlar karıştırmamalı, Siverek pekmezi ilçede yetişen şire üzümünden yapılır. Bu üzüm başka hiçbir yerde yetişmiyor ve kendine haz bir özelliği vardır ve insanlara pek çok faydası mevcuttur" dedi.Kaliteye gere bağ ürünlerinin fiyatlarının değiştiğini de vurgulayan Oldurur, " Pekmez 20 liradan 30 liraya kadar alıcı buluyor, kesme ve pestilde 25 ile 35-40 lira arasında alıcı buluyor" dedi."Şekerli ürünler ile doğal ürünleri karıştırmayın"Genellikle şekerli ürünlerle doğal ürünlerin karıştırıldığını da vurgulayan Oldurur, doğal ürünlerin ayırt edilmesi konusunda ise, "Şeker ve diğer glikoz maddelerden yapılan ürünlerde kabarcıklar olur ve iki parmak arasında bastırıldığı zaman sert anlaşılır ama doğal üründe öyle bir şey olmaz düz olur su gibi kaygan olur. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz ve bu doğal ürünleri birçok il ve ilçeye'de yolluyoruz" diye konuştu