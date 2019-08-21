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Siverek'te baraj gölüne giren iki kadın boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kadın boğuldu.

21.08.2019 18:33
Siverek'te baraj gölüne giren iki kadın boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kadın boğuldu.
Siverek ilçesine 50 kilometre uzaktaki Salice Mahallesi yakınlarında serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne giren tarım işçisi Nuray Karabulut (23 ) ve Gülay Yaman (16) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Arkadaşlarınca sudan çıkarılan Karabulut ve Yaman, ilk müdahaleleri 112 ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülürken yolda can verdiler.
Karabulut ve Yaman'ın cenazeleri Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Siverek'te baraj gölüne giren iki kadın boğuldu

Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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