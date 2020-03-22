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Siverek'te basın mensuplarından "evde kalın" çağrısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, korona virüsü tehlikesine dikkat çekmek amacıyla kameraların önüne geçerek, 'evde kalın' çağrısında bulundu.

22.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:49
Siverek'te basın mensuplarından
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, korona virüsü tehlikesine dikkat çekmek amacıyla kameraların önüne geçerek, 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de salgın hale gelmeye başlayan korona virüsüne karşı hükumet çeşitli tedbirler alırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları uygulamaya konulan 'evde kal' çağrısına destek amaçlı kameraların karşısına geçti. Basın mensupları, "Sorun küresel, mücadele ulusal. Siz habersiz kalmayasınız diye bir dışarıdayız, siz evde kalın" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı. Çekilen videoda, "Vatandaşlarımız tarafından korona virüsü tehlikesi maalesef halen yeterince anlaşılmamış gibi. Bu süreçte en önemli tedbir evde kalmak, yani evden çıkmamaktır. Bu salgının yayılmaması ve kontrol altına alınması için lütfen her vatandaş kendisine düşen görevi yerine getirsin ve evde kalsın. Bizler gündemi ve olayları onlar için takip ediyor ve haberleştiriyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın, biz onlar için dışarıdayız" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Türkiye, Siverek, Güncel

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