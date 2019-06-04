Siverek
'te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar bayram sabahında mezarlığa akın etti. Sabah
erken saatlerinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı sonrası kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret için, mezarlıklara akın etti. İlçede en yoğun mezarlık ziyareti yapılan Siverek Asri Mezarlığına gelen yüzlerce vatandaş, yakınlarının mezarları başlarında Kur'an okuyup dua etti.Vatandaşlarla birlikte mezarlık ziyaretinde bulunan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın
, ziyaret sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, bayram şekeri ikram etti.
Kaynak: İHA
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