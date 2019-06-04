04.06.2019 12:18
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Siverek'te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın etti

Siverek'te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar bayram sabahında mezarlığa akın etti.

Siverek'te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar bayram sabahında mezarlığa akın etti.
Sabah erken saatlerinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı sonrası kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret için, mezarlıklara akın etti. İlçede en yoğun mezarlık ziyareti yapılan Siverek Asri Mezarlığına gelen yüzlerce vatandaş, yakınlarının mezarları başlarında Kur'an okuyup dua etti.
Vatandaşlarla birlikte mezarlık ziyaretinde bulunan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, ziyaret sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, bayram şekeri ikram etti. Siverek'te bayram sabahında vatandaşlar mezarlığa akın etti
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Siverek, Genel