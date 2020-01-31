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Siverek'te buzlu yolda, hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı

Siverek'te buzlu yolda, hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü.

31.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:09
'te buzlu yolda, hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Şahin yönetimindeki 34 AJ 7012 plakalı hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Ters dönerek duran araçta, sürücü ile beraberinde bulunan Altun Aslan, Fikriye Aydın ve Herdem Aslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siverek'te buzlu yolda, hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı

Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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