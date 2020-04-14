Siverek'te, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs sangın riskinin en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında Siverek Belediyesi, temizlik araçları ile cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Siverek Belediyesi yetkilileri tedbirler anlamında çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bundan sonra da dezenfekteye devam edileceği mesajını verdi.

Kaynak: DHA