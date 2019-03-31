Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı

AK Parti'li belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra döndüğü Siverek'te taraftarları tarafından karşılanan Bucak, yaşanan olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Darp edilen Nusret Kaya da hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darp etti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA