<p> <a class='keyword' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'nın <a class='keyword' href='/siverek/' title='Siverek'>Siverek</a> ilçesinde, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP ilçe <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/belediye-baskan-adayi/' title='belediye başkan adayı'>belediye başkan adayı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih-mehmet-bucak/' title='Fatih Mehmet Bucak'>Fatih Mehmet Bucak</a>, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.</p><p><strong>GÖZALTI SONRASI SERBEST BIRAKILMIŞTI</strong></p><p>Dün gözaltına alınarak serbest bırakılan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mehmet-fatih/' title='Mehmet Fatih'>Mehmet Fatih</a> Bucak, gece geç saatlerde Hacıömer Mahallesi'ndeki evinde yeniden gözaltına alınarak, Şanlıurfa <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emniyet-mudurlugu/' title='Emniyet Müdürlüğü'>Emniyet Müdürlüğü</a>'ne götürüldü. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/chp-nin-siverek-adayi-fatih-mehmet-bucak-ikinci-11899598_3202_m.jpg' title='CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak, İkinci Kez Gözaltına Alındı' ><figcaption> Fatih Mehmet Bucak</figcaption></figure></div><p><strong>ADLİYEYE SEVK EDİLECEK</strong></p><p>AK Partili meclis üyesi <a class='keyword' href='/nusret-kaya/' title='Nusret Kaya'>Nusret Kaya</a>'yı darp ettiği iddiası ile ikinci kez gözaltına alınan Bucak'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.</p><p><div itemscope itemtype='http://schema.org/WebPage' class='newsdetail-news'><a itemprop='relatedLink' title='CHPnin Siverek Adayı Fatih Bucak, Gözaltına Alındı' href='/flas-11895682-haberi/'><span class='align'><amp-img width='100' height='100' src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/31/chp-nin-siverek-adayi-fatih-bucak-gozaltina-11895682_6471_k.jpg' alt='CHPnin Siverek Adayı Fatih Bucak, Gözaltına Alındı' ></amp-img></span><b>CHPnin Siverek Adayı Fatih Bucak, Gözaltına Alındı</b></a></div></p>