Siverek'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Fidan Dikti

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, "Adalet Ormanı"na fidan dikti. Adalet Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığındaki "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" projesi kapsamında, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 10. kilometresindeki 25 dönümlük alan, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından ağaçlandırılıyor.
Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, aralarında meyve fidanlarının da bulunduğu 200 fidanı toprakla buluşturdu. Cumhuriyet Savcısı Selim
Tan, fidan dikim çalışmasının 81 ilde eş zamanlı başladığını belirterek, "Açılışta Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzdaki hükümlülerimizden faydalandık. Hükümlülerimizin kamu yararına çalıştırılmasının temel amacı, infaz süresinin bitiminden itibaren topluma olan entegrasyonunun sağlanması, bir iş öğrenmesi ve topluma uyumunun devamı içindir. Katkısı bulunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Törene, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Muhammed Said Sarıkamış
, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Müdürü Aydın
Aydın, hakim ve savcılar ile Denetimli Serbestlik Şubesi personeli katıldı.
Siverek, Güncel
Kaynak: AA