29.06.2019 02:03
Haberler » Güncel » Haber

Siverek'te domuz sürüsü görüntülendi

Siverek'te domuz sürüsü görüntülendiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.

Siverek 'te domuz sürüsü görüntülendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Duruca kırsal Mahallesinde küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüyü sabah saatlerinde otlatmak için tarlaya götüren çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Arazide beslenen 4 domuz, bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam eti. Sürü kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Siverek'te domuz sürüsü görüntülendi
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Siverek , Güncel

Son Dakika Haberleri
03:08 ERZURUM SAĞANAK, OLTU-NARMAN KARAYOLUNU KAPATTI - EVLERİ SU BASTI
03:06 YALOVA Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz
03:06 KAYSERİ MEZUNİYET DÖNÜŞÜ KAZA 4 ÖLÜ, 1 YARALI
03:01 G20 Osaka Zirvesi
02:55 ÇANAKKALE Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
02:55 NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile
02:55 ÇANAKKALE GELİBOLU'DA SAĞANAK, DOLU VE RÜZGAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ