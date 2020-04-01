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Siverek?te, düzenli ders çalışan öğrenciler ödüllendirildi

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EBA sistemi üzerinden derslerini düzenli takip eden ve sosyal medyadan fotoğraf gönderen öğrencileri ödüllendirdi.

01.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:54
Siverek?te, düzenli ders çalışan öğrenciler ödüllendirildi

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EBA sistemi üzerinden derslerini düzenli takip eden ve sosyal medyadan fotoğraf gönderen öğrencileri ödüllendirdi.Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla milli eğitim bakanlığı tarafından yurt genelinde eğitim-öğretime ara verilerek, uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte  öğrenciler eğitimlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ediyor, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri uzaktan eğitime teşvik amacıyla hediye yollama uygulamasına başladı. Okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin ders takiplerini inceleyen milli eğitim müdürlüğü çeşitli hediyeleri kendi elleriyle paketleyip, dezenfekte ettikten sonra derslerini çalışan öğrencileri ziyaret ederek verdi. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, karşılarında müdürlerini ve hediyeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı, Siverek, Güncel
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