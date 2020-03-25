Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Siverek'te eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem - Haberler

Siverek'te eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eczacı korona virüsü nedeniyle müşteri ile çalışanları arasında cam çerçeve takarak önlem aldı.

25.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:42
Siverek'te eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir eczacı korona virüsü nedeniyle müşteri ile çalışanları arasında cam çerçeve takarak önlem aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülmeye başlanan korona virüsüne karşı, çeşitli önlemler alınırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eczacı örnek oluşturacak bir uygulamaya imza attı. İlçenin Adanan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fırat eczanesi çalışan ve müşteri arasında şeffaf çam çerçeve çekerek, korona'ya karşı önlem aldı. Çalışan ve müşteri arasında örnek olan ilginç korunma yöntemi, müşteriler tarafından taktirle karşılanarak, diğer eczanelere örnek olması gerektiğini belirtti.

Yaptıkları uygulama ile ilgili açıklamada bulunan eczane çalışanı Mahmut Çokzaman, "Vatandaş ve çalışanlarımız arasında korona'ya karşı güveni sağlamak için böyle bir uygulama yaptık. Çünkü hijyeni sağlamak ve teması önlemek amacıyla bu artık bir zaruri oldu. ilk günlerde naylon taktık ama sonra daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam için cam çerçevenin çok daha sağlıklı olduğunu düşündük. Umarım tedbir amacıyla iyi olur" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Türkiye, Siverek, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:55: Bakan Albayrak: 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz - Haber 17:55: Mehmet Fatih Akdemir: "Dünya için iyimseriz" - Haber 17:54: FLAŞ - Haber 17:54: Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Haber 17:54: Nijerya'da geçen sene şiddet olayları nedeniyle 21 bin kişi kayboldu - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber