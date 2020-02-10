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Siverek'te göller buz tuttu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu.

10.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:08Siverek'te göller buz tuttu
'nın ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu. Gece eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donan göllerin kenarında piknik yapmaya giden vatandaşlar, donan göl üzerinde buz kaydırarak eğlenceli zaman geçirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu göllerde vatandaşlar anı hatıra fotoğraflarıyla renklendirdi. Gölde, özelikle taşın buz kaplı suya çarpma anı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: İHA

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