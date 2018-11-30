Siverek'te Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı yerlerdeki ev ve iş yeri hırsızlığı ile semt pazarında yaşanan yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu olayları A.K, F.O, R.V. ve B.V.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlıların çaldıkları malzemelere el konuldu.
Daha öncede hırsızlık yaptıkları belirtilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.