Siverek'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde Erdemliler Hareketi gönüllüleri ile Metin Külünk
dostluk gurubu üyeleri, daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımında bulunuldu.
Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır
İl Başkanı Atilla Kaymaz
ile birlikte ilçeye gelen heyet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelerek burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'nu ziyaret etti, heyet okullarda yapacakları yardım çalışmaları hakkında müdüre bilgi verdi. Yardımın yapılacağı Güvenli İsmail Hakkı Bucak
İlk ve ortaokuluna geçen dernek gönüllüleri ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot ve mont hediye etti. Yeni ayakkabı ve montlarına kavuşan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz," Bu yardımlar AK Parti 24,25 ve 26 dönem İstanbul
Milletvekilimiz Metin Külünk'ün ve Metin Külünk Dostluk Gurubunun desteklediği ve bu dostluk gurubunda ki arkadaşlarımızın, aracı ve çabasıyla da oluşturulmuş yardımlardır. Bizlerde bu yardımları, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yeniden geliştirilmesi amacıyla, batıdan doğuya dostluk elini uzatmak, bu kış gününde, soğuk havaların yaklaştığı ve içine girdiğimiz dönemde çocuklarımızın üşümemesi, üşümeden okullarına gitmeleri için, bir nebzede ola destek olmak istedik. Bu destekleme ve yardımlaşma kültürünün tüm bölgede artırmak hedefindeyiz. Bugüne kadar Diyarbakır'ın birçok köyüne, Siverek'in birçok köyüne ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmak için bütün çabamızı ve mücadelemizi ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz" dedi.
Mont ve ayakkabı yardımı alan Güvenli İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Hacer Akkutlu, "Abiler bize ihtiyacımız olan bot ve mont getirdiler. Çok teşekkür ederim' diye konuştu.
Öğrencilere yardımlarda bulunan heyete eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, yardımları gerçekleştiren Erdemliler Hareketi ile Metin Külünk dostluk gurubu üyelerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Metin Külünk,Siverek
29 Kasım 2018 Perşembe 13:04