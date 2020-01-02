Haberler » Güncel » Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı - Haber

Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu.

02.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:25 Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

ŞANLIURFA'nın ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu. Kazalar nedeni ile Şanlıurfa- karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. 

İlçenin kırsal mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Siverek- Diyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar maddi hasarlı kazaya karıştı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16   Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Haber
19:15   Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Haber
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu - Haber
19:13   Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - Haber
19:10   Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı'na kınama - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
2.01.2020 19:18:22