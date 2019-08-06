Haberler» 3. Sayfa» Haber

Siverek'te lastiği patlayan otomobil takla attı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

06.08.2019 17:32 Siverek'te lastiği patlayan otomobil takla attı: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Koç yönetimindeki 34 VL 9186 plakalı seyir halindeki otomobilin tekerleği patladı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Koç ile birlikte Ferhat Çalı, Mehmet Emin Yeşiltaş, Edip Ekinci, Serdar Kartal ve Bekir Açık yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Ali Koç, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:22   Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada
18:18   Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı
18:17   Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı kamerada
18:14   Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
18:13   Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi
18:10   Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı
18:07   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...