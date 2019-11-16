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Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

16.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:30
'nın ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Öğrencilerin okuduğu ilahilerin ardından konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl ki temayı aile hayatı olarak belirlediğini söyledi.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Şanlıurfa Halilürrahman Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gündüz, Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.
Son dönemlerde yaşanan boşanma olaylarında artış olduğuna dikkat çeken Gündüz, çiftlerin evlenmeden önce eş seçiminde dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
Düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.
Yaklaşık iki saat süren etkinliğe Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire amirleri, STK ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Eyyüp Cenap Gülpınar, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA


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