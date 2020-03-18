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Siverek'te misket büyüklüğünde dolu yağdı

Siverek'te misket büyüklüğünde dolu yağdı Sürücüler otomobilleri benzinliklere çekti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı, araç sahipleri araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti.

18.03.2020 03:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 03:45
Siverek'te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Siverek 'te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Sürücüler otomobilleri benzinliklere çekti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı, araç sahipleri araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam geç saatlerde aniden bastıran misket büyüklüğündeki dolu, ilçede paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle cadde ve yollarda sel oluşurken, otomobil sahipleri misket büyüklüğünde doludan araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

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