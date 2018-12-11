- Siverek
'te öğretmen servisi kaza yaptı: 13 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ve 12 öğretmen yaralandı. Kaza ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütlü
kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azıklı kırsal mahallesinde öğretmenlik görevi yapan, öğretmenleri ders bitiminden sonra ilçe merkezine taşıyan Mehmet Şah
A. Yönetimindeki 63 S 6075 Plakalı servis aracı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta Söğütlü kırsal mahallesi yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Meydana gelen kazada servis sürücüsü Mehmet Şah A. ile birlikte Hülya İ, Kübra H. Ayşe Nur.B. Medine A. Hülya B. Emine Y. Elif D. Hanım E. Ömer S.Elife A. Reyhan G. ile Murat B' isimli öğretmenler yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
11 Aralık 2018 Salı 16:57