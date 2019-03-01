Siverek'te Okulda Yangın Tatbikatı Yapıldı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde Sivil Savunma Günü
ve Deprem Haftası
etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Bahçelievler Mahallesi
'ndeki bin 200 öğrencinin öğrenim gördüğü Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen tatbikat öncesi, öğrencilere yangın anında neler yapılacağı anlatıldı.
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta yaralanan öğrenciye 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde yakılan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okul Müdür Yardımcısı Ferit Akçalı
, yaptığı açıklamada, çocukların afet durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından tatbikatın önemli olduğunu belirterek, "Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili bir haftanın içerisindeyiz. Okulumuzda öğrencilerimiz anı ve o heyecanı yaşasın istedik. Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatı yaptık." diye konuştu.
Sağlık
Kaynak: AA