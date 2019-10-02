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Siverek'te 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışması

Siverek'te 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışmasıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında ilçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, trafik polisleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri durdurarak trafik kuralları...

02.10.2019 16:32Siverek'te 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışması
Siverek'te 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışması
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında ilçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, trafik polisleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri durdurarak trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Mustafa Remzi Bucak Bulvarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında sürücüleri durduran Kaymakam Mustafa Çiftçiler, broşürler vererek, sürücüleri yaya geçidi hakkında bilgilendirdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, sivil toplu kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler de katıldı. Öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçen Kaymakam Çiftçiler, Bu çalışma ile sürücülere hem trafik kurallarının hatırlatılması hem de yeni uygulamaya başlanan yaya öncelikli trafik uygulamasına dikkat çekmek için buradayız. Birinci önceliğimiz sürücülerimizin daha dikkatli olması ve yayalara öncelik vermesi, amacımız trafik kazalarını azaltmak, özellikle öğrencilerimizle birlikte sürücülerimizi uyararak yaya kuralları hakkında bilgilendirdik, uygulama sayesinde güzel sonuçlar alıyoruzö dedi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

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