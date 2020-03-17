Siverek'te ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
17.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:14
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 300 okulda temizlik ve dezenfekte çalışmasına başlanırken, Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.
Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturulan özel ekipler, ilçe genelinde aralıksız dezenfekte çalışması yürütüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cami, taziye evi, yolcu durakları ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra kamu kurumlarını titizlikle dezenfekte ediyor.
Mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, ilçe genelinde çalışma yürüterek, vatandaşların salgından etkilenmemelerini hedefliyor.
Öte yandan Siverek Belediyesi, korunma tedbirleri doğrultusunda bölgenin en büyük canlı hayvan pazarındaki faaliyetlerini bugünden itibaren geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 300 okulda temizlik ve dezenfekte çalışmasına başlanırken, Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.
Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturulan özel ekipler, ilçe genelinde aralıksız dezenfekte çalışması yürütüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cami, taziye evi, yolcu durakları ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra kamu kurumlarını titizlikle dezenfekte ediyor.
Mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, ilçe genelinde çalışma yürüterek, vatandaşların salgından etkilenmemelerini hedefliyor.
Öte yandan Siverek Belediyesi, korunma tedbirleri doğrultusunda bölgenin en büyük canlı hayvan pazarındaki faaliyetlerini bugünden itibaren geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Siverek Belediyesi, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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