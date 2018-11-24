Siverek'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa
) DHA
- ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki Nurettin Özpolat öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün gece Siverek- Çermik
karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Koyunbakan yönetimindeki 63 EG 787 plakalı otomobil, Sarıkaya
Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Ali Özpolat
ile Nurettin Özpolat yaralandı. İhbarla gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nurettin Özpolat, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özpolat'ın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA,Şanlıurfa,Siverek
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:42