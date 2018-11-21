Siverek'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sığnatekin yönetimindeki 63 AKK 063 plakalı otomobil, Siverek- Çermik
kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Sığnatekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Çermik,Şanlıurfa,Siverek
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:50