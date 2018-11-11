Siverek'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Kahta
karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Yaşar
Zerey(45) yönetimindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazada; hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Maruf Zerey, Muhammed Said
Zerey ve Zeynep Öztürk yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Şanlıurfa
Kahta,Şanlıurfa,Siverek
11 Kasım 2018 Pazar 16:11