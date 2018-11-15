Siverek'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır
karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Mayı (43) yönetimindeki 33 TY 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Sıdıka (43), Hüseyin (18) ve Furkan Mayı (11) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Şanlıurfa
Diyarbakır,Şanlıurfa,Siverek
15 Kasım 2018 Perşembe 12:07