30.06.2019 17:37
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Siverek'te silahlı kavga: 2 yaralı

Siverek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Ekinlik Mahallesi'nde dün akraba olan iki aile arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Tartışan kişiler bugün karşılaşınca tekrar tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre Cengiz C.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla Necmi ve Adnan C. kardeşler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri olay sonrasında kaçan Cengiz C.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Jandarma , Şanlıurfa , Siverek , 3. Sayfa

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