Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 mahallede, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Siverek kırsalında dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal, Çevirme ve Ekinci kırsal mahallelerindeki yollar ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimin yapıldığı 3 mahalledeki okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan Siverek- Diyarbakır yolu ise Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik polisleri, zaman zaman kazaların meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri uyardı.