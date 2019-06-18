18.06.2019 16:16
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Siverek'te trafik kaza: 1 yaralı

Siverek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Siverek- Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaşif Akdeniz yönetimindeki 34 PD 7197 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ER 835 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kaşif Akdeniz ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
akdeniz, şanlıurfa, kaza, siverek, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:48 At hırsızı yakalandı
17:43 Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı
17:41 Erciş'te Mursi için gıyabi cenaze namazı
17:39 Kocaeli merkezli 3 ilde ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı
17:36 Döndü Erdemir dualarla son yolculuğuna uğurlandı
17:33 Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel bölgesine vatandaşların gitmemeleri uyarısında bulunuldu
17:28 Bodrum'da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı