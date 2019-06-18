Siverek'te trafik kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza Siverek- Diyarbakır
karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaşif Akdeniz
yönetimindeki 34 PD 7197 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ER 835 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kaşif Akdeniz ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA