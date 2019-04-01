Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek- Diyarbakır
karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Serhat P. yönetimindeki 02 KU 695 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarptı. Sürücü ile ismi öğrenilemeyen eşi, Eda P. ve Sema P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi
kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
Kaynak: İHA