Siverek'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Siverek- Diyarbakır
karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer A. idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, 04 AL 552 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Sefer A. ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Bilal, Bilge, Zekeriya ve Yavuz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Kaynak: İHA