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Siverek'te üç dilde korona virüs uyarısı

Siverek'te üç dilde korona virüs uyarısı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere üç ayrı dilde anons yaptı.

22.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:42
Siverek 'te üç dilde korona virüs uyarısı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere üç ayrı dilde anons yaptı.
Siverek'te zabıta ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara korona virüse karşı uyarı anonsları yapıyor. İlçedeki hoparlörlerden de yapılan anonslarda, korona virüsün dünyayı tehdit ettiği bildirilerek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları isteniyor. Taziye evlerinin kapatılması nedeniyle evlerde yapılan taziyeler ile düğün ve nişanlara katılmayın çağrısı yapılarak, kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, anonsların ilçedeki herkese ulaşması için üç ayrı dilde yapıldığını belirterek, gerekli diğer önlemleri de aldıklarını kaydettiler. Siverek’te üç dilde korona virüs uyarısı

Kaynak: İHA

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Siverek'te üç dilde korona virüs uyarısı
Etiketler : Şanlıurfa, Siverek, Zabıta, Genel

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