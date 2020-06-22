Siverek'te yaralı bulunan çizgili sırtlana tedavi

Siverek'te yaralı bulunan çizgili sırtlana tedaviŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Takoran Vadisi'nde yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, tedaviye alındı.

22.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:32
Siverek'te yaralı bulunan çizgili sırtlana tedavi
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Takoran Vadisi'nde yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, tedaviye alındı.
Siverek'e 40 kilometre uzaklıkta yer alan Takoran Vadisi'nde, su içindeki yaralı sırtlanı bulanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı sırtlanı tekneye alarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen çizgili sırtlan, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Siverek’te yaralı bulunan çizgili sırtlana tedavi

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Haber

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