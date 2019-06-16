16.06.2019 16:57
Haberler»3. Sayfa » Haber

Siverek'teki kavgada 6 kişi gözaltında

Siverek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün yaşanan kavgayla ilgili 4'ü hastanede olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün yaşanan kavgayla ilgili 4'ü hastanede olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında bulunan 2 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişi ile jandarmadaki 2 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Rıdvan Buluş, Zozan ve Meral İzol'un cenazeleri güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde defnedilirken, kazada hayatını kaybeden Seydo Endez'in cenazesi ise Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Jandarma, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:24 Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
18:23 Kayıp çobanın cep telefonu ve şapkası bulundu
18:23 Ortak yayının yapılacağı lütfü kırdar çevresinde önlemler
18:22 Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına evlerinde hazırlandı
18:22 Çavuşoğlu: "Dünyada 242 temsilciliğimiz var"
18:22 Kilis'te kaçak sigara operasyonu
18:21 YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINA EVLERİNDE HAZIRLANDI