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Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüm uyarılara rağmen vatandaşlar yeni yıla silah sıkarak girdi.

01.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:25 Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi
'nın ilçesinde tüm uyarılara rağmen vatandaşlar yeni yıla silah sıkarak girdi.

Dünyada ve Türkiye'nin birçok yerinde 2020 yılı çeşitli eğlence ve etkinliklerle girilirken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yeni yıla savaşı andıran manzarayla girildi. İlçede faaliyet gösteren Sivil Tolum Kuruluş tarafından günlerdir yılbaşında silah sıkılmaması konusunda tüm uyarılara rağmen saat 00.00'ı gösterdiği sırada uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar yeni yıla silah sıkarak girdi. Siverek emniyet müdürlüğünce silah sıkan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürüttüldüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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