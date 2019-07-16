Siverekliler 15 Temmuz Şehitlerini anmak için buluştu

Siverekli vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında bir araya geldi



Programa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Topçu Alay Komutanı Şenel Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Selim Tan, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçenin Camikebir Mahallesinde bulunan Perşembe Pazarı alanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program okunan Kur'anı'nı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş'ın tüm şehitler için okuduğu dualarla devam etti. Gecenin anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Katılımcılara darbe gecesinde yaşanan olaylar sinevizyon gösterimleri ile aktarıldı. Program aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havaalanı ve İstanbul'da açılışı yapılan Hafıza 15 Temmuz Müzesinde yaptığı konuşmalar canlı olarak dev ekrandan aktarıldı. Programa katılan kalabalığa hitap eden Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın,'15 Temmuz'da darbeci hain ve katil sürülerine gerekli dersin verildiğini' belirterek," Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar birçok darbeler ve darbe kalkışmaları gördü, fakat 15 Temmuz'da ki darbe kalkışması kadar tahribat yapılmadı. Biz millet olarak bu ihaneti, bu tahribatı asla unutmayacak, diş güçlerin maşası haline gelmiş tüm terör odaklarına karşı tek vücut, dimdik duracağız. Bu aziz vatan için canını veren tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi



15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye darbe girişiminde bulunduğuna dikkat çeken Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler," Bu alçak darbe girişimi sonunda yüzlerce vatandaşımız şehit, binlerce vatandaşımızda şehit olmuştur. O karanlık gecede kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek bir destan daha yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu



Protokol konuşmaları ardından İlahi sanatçısı Muzaffer Gürler tarafından ilahi konseri verildi. Saat 24: 00'de kadar devam eden program, alanda bulunan vatandaşlara çeşitli ikramların verilmesi ve okunan selalarla son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA