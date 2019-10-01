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Sıvı hale getirdikleri uyuşturucuyu şekere enjekte ettikleri iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.10.2019 12:42Sıvı hale getirdikleri uyuşturucuyu şekere enjekte ettikleri iddiası
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, sıvı haline getirildikten sonra 3 lolipop şeker, 6 kurabiye ve 19 poşet çaya enjekte edilen uyuşturucu ile bir miktar skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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