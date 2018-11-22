Sivil Havacılık Bölümü Sektörle İş Birliği Yapıyor

Akdeniz Üniversitesi
'nde "Havacılıkta Yer Hizmeti: Çelebi
Hava Servisi" isimli söyleşi gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü tarafından "Havacılıkta Yer Hizmeti: Çelebi Hava Servisi" isimli söyleşi gerçekleştirildi. Çelebi Hava Servisi Antalya
İstasyonu'nun yöneticilerinin katıldığı söyleşide öğrenciler yer hizmetlerini, departmanları ve hizmet süreçlerini, önümüzdeki ay uygulamaya girecek olan sektör-üniversite iş birliği kapsamında gerçekleşmesi hedeflenen süreçleri işin uzmanlarından dinleme şansı buldu.
Sektör-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bu etkinliği organize ettiklerini söyleyen Sivil Havacılık Bölümü öğretim elemanları Ali Ceyhun Cam
ve Ferhat Aksoy
, "Bölüm öğrencilerine sektörün kapılarını aralayan, sivil havacılık öğrencilerinden desteğini esirgemeyen Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyon çalışanlarına, okulumuza ve öğrencilerimize vermiş oldukları destek ve oluşturdukları samimi ortam için teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi,Çelebi
22 Kasım 2018 Perşembe 11:00