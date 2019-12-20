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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sözleşmeli olarak havacılık sertifikasyon uzmanı, havacılık simülatör uzmanı ve pilot alımı yapacak. Personellere 11 bin lira ile 19 bin lira arasında maaş verilecek. Başvurular ise 27 Aralık'ta sona erecek.

20.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:45 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sözleşmeli olarak havacılık sertifikasyon uzmanı, havacılık simülatör uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. SHGM, işe kabul edilenlere 19 bin TL'yi bulan maaş verecek.

Adaylar, SHGM İnternet adresinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

17-19 BİN TL ARASINDA MAAŞ ALACAKLAR

Havacılık sertifikasyon uzmanları için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücret şöyle:

- Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.376,79 TL

- 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.889,07 TL

- 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.034,94 TL

- Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

11.580 TL'DEN BAŞLAYAN MAAŞLAR

Havacılık simülatör uzmanları için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücretler şöyle:

- Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.580,04 TL

- 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.917,06 TL

- 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.685,46 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

PİLOTLARA 19 BİN TL'Yİ AŞAN MAAŞ

için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücretler şöyle:

- Ücret (Brüt): 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL

- 10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL

- 0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Pilot, Ekonomi

Kaynak: DHA

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