Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi.

İKİ UÇAK TAHRAN'A GERİ DÖNDÜ

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 OLDU

Dün ölü sayısının 16 olarak açıklandığı İran'da Sağlık Bakanlığı yetkileri bugün yaptıkları açıklamayla güncel sayıyı duyurdu. Buna göre İran'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 19'a çıktı. Yetkililer 44 yeni vaka tespit edildiğini de belirtti böylece komşumuzda koronavirüs vaka sayısı 139'a yükseldi.