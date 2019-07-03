Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine havalimanında staj imkanı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu birinci sınıfını bitiren 18 öğrenci, yaz döneminde havalimanında staj yapmaya başladı.

BAÜN, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çelebi Hava Servisi AŞ ve Edremit Körfez Sportif Havacılık Kulübü iş birliğiyle, öğrenciler yarı zamanlı staja alındı.

Uygulamanın tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, paydaş kuruluşların yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yetkilileri katıldı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, toplantıda yaptığı konuşmada, Edremit Körfezi bölgesinin uçuş yoğunluğuna dikkati çekti.

Sivil havacılık öğrencilerine yönelik staj uygulaması hakkında bilgi veren Soykan, "Çelebi firmasının üstün gayretleriyle, örnek bir uygulamayla, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmiş çiçeği burnunda arkadaşlarımızı Çelebi ailesine katmaları, kazandırmaları bizler için bir onurdur. İnşallah bundan sonraki süreçte ikinci sınıf öğrencilerimiz de nitelikli, iyi lisan bilen ve gelecek vadeden bu öğrencilerimizin istihdamla ilgili bir kaygılarının olmaması hem onlar hem aileleri hem de biz hocaları için inanılmaz derecede önemli." dedi.

Çelebi Hava Servisi İstanbul Bölge Direktörü Murat Kurt ise projenin ileride daha da büyüyeceğini belirtti.

Havacılıkta yönetici yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurt, "Üniversitelerde birinci sınıftan başlayarak bu arkadaşlarımıza tecrübe katmak adına aramıza aldık." ifadesini kullandı.

Daha sonra katılımcılar, havalimanında görev yapan öğrencilerle havacılık üzerine sohbet etme imkanı buldu.

Kaynak: AA