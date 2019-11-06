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Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü

Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldüBrezilya, (DHA)- Brezilya'da kırtasiyeyi soymak için içeriye dalan silahlı soyguncuya, o sırada içeride olan sivil polis müdahale etti.

06.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:08
Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da kırtasiyeyi soymak için içeriye dalan silahlı soyguncuya, o sırada içeride olan sivil polis müdahale etti. Çıkan çatışmada vurulan polis memuru, hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Fortaleza şehrinin Henrique Jorge bölgesindeki bir kırtasiyede meydana geldi. Silahlı soyguncu, kırtasiyeyi soymaya çalışırken o sırada orada bulunan sivil polis ateş açtı. Polis ve soyguncu arasında çıkan çatışmada polis vurularak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silahlı soyguncu, kırtasiyenin içerisini gözetledikten sonra içeriye giriyor. Belindeki silahı çıkaran soyguncu, müşteri ve çalışanlara doğrultarak ellerindeki telefonları toplamaya başlıyor. Hırsızı fark eden diğer müşteri ve çalışanlar, ellerini havaya kaldırarak dükkanın arka kısmına doğru ilerliyor.
'SİVİL POLİS ATEŞ AÇIYOR'
Sivil polis, soyguncunun yaklaştığını görünce hızlıca ayağa kalkıp soyguncuyu iterek silahıyla ateş açıyor. İkili birbirlerine ateş açtıktan sonra, sivil polisin vurulduğu görülüyor. Soyguncu ise topallayarak kırtasiyeden çıkıyor.
Yerel medya, polis memuru Pedro Henrique'nin hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Öte yandan silahlı soyguncunun gözaltına alındığı belirtildi.
Sivil polis, soygunu önlemeye çalışırken vurularak öldü

Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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