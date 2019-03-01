Siirt
'te Sivil Savunma Günü
ve Deprem Haftası
etkinlikleri çerçevesinde Çarşı Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sivil Savunma Günü kutlamaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çarşı Camisi'nde bugüne kadar doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu.
İl Afet ve Acil Durum Müdür Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında afetlerde hayatını kaybeden ve bütün şehitler için mevlit okuttuklarını belirtti.
Etkinlik sonunda mevlide katılan vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.
Güncel
Kaynak: AA