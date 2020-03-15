Sivil şehide büyük saygısızlık
Sivil şehide büyük saygısızlık Sivil Şehit Fatma Demir'in mezar taşını çaldılar Kilis'te, terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'den atılan roket sonucu şehit olan Fatma Demir'in mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:02
Sivil şehide büyük saygısızlıkSivil Şehit Fatma Demir'in mezar taşını çaldılar
KİLİS - Kilis'te, terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'den atılan roket sonucu şehit olan Fatma Demir'in mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. 24 Nisan 2016 tarihinde Suriye'den terör örgütü DEAŞ'ın attığı roket sonucu Karataş Semtindeki evinde şehit olan Fatma Demir'in defin edildiği Kilis Asri Mezarlıktaki mezar taşından biri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Öğle vakti asri mezarlığa annesinin mezarını ziyaret için gelen Mehmet Demir, annesi Fatma Demir'e ait mezar taşının birinin yerinden sökülerek çalındığını fark etti.Mehmet Demir İHA'ya yaptığı açıklamada, 24 nisan 2016 tarihinde Suriye'den DEAŞ'ın attığı bombalar sonucu Annesi Fatma Demir'in şehit olduğunu ifade ederek, "Sürekli annemin mezarını ziyaret ediyorum. Bugün mezara geldiğimde şok oldum. Mezarın taşının çalındığını gördüm. Hemde bir şehit mezarının, insanlık nereye gidiyor. Gerçekten anlam veremiyorum. Acım bana yeterken, bunu görünce daha da kötü oldum. Yetkililer biraz daha mezarlıklara sahip çıkarlarsa iyi olur" diye konuştu.
KİLİS - Kilis'te, terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'den atılan roket sonucu şehit olan Fatma Demir'in mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. 24 Nisan 2016 tarihinde Suriye'den terör örgütü DEAŞ'ın attığı roket sonucu Karataş Semtindeki evinde şehit olan Fatma Demir'in defin edildiği Kilis Asri Mezarlıktaki mezar taşından biri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Öğle vakti asri mezarlığa annesinin mezarını ziyaret için gelen Mehmet Demir, annesi Fatma Demir'e ait mezar taşının birinin yerinden sökülerek çalındığını fark etti.Mehmet Demir İHA'ya yaptığı açıklamada, 24 nisan 2016 tarihinde Suriye'den DEAŞ'ın attığı bombalar sonucu Annesi Fatma Demir'in şehit olduğunu ifade ederek, "Sürekli annemin mezarını ziyaret ediyorum. Bugün mezara geldiğimde şok oldum. Mezarın taşının çalındığını gördüm. Hemde bir şehit mezarının, insanlık nereye gidiyor. Gerçekten anlam veremiyorum. Acım bana yeterken, bunu görünce daha da kötü oldum. Yetkililer biraz daha mezarlıklara sahip çıkarlarsa iyi olur" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sivil şehide büyük saygısızlık
Etiketler : Fatma Demir, 3. Sayfa
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