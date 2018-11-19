Sivil Toplum Akademisi Sona Erdi

Malatya
Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi
ve Malatya Kent Konseyi
iş birliğinde düzenlenen Sivil Toplum Akademisi programı, sertifika töreniyle sona erdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivil Toplum Akademisinin sertifika dağıtım töreni kentteki bir otelde yapıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, törende yaptığı konuşmada, Sivil Toplum Akademisinin önemli bir program olduğunu belirtti.
Akademinin sivil toplum kuruluşlarına çok şey kattığını dile getiren Polat, akademide verilen eğitimlerin sivil toplum kuruluşlarının kendi alanında uzmanlaşmalarına katkı sunduğunu anlattı.
Polat'ın konuşmasının ardından akademiyi tamamlayanlara katılım sertifikası verildi.
Malatya
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:59