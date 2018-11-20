Sivil Toplum Kuruluşları'nın Liderleri Adana'da Buluşuyor

20 Kasım 2018 Salı 12:13



20 Kasım 2018 Salı 12:13

Kızılay Adana Şubesi, Adana Yeşilay Şubesi, Birlik Vakfı Adana Şubesi, Tügva Adana İl Temsilciliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği tarafından organize edilen "Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi" 22 Kasım Perşembe günü düzenlenecek.Zirve Düzenleme Kurulu adına konuşan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun, kamu ve özel sektörü temsil eden 80 katılımcının ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen liderlerinin katılacağı zirvenin 22 Kasım Perşembe Günü saat 09.00'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi."STK'lar toplumun işiten kulağı, gören gözüdür"Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı, toplumun geleneğinde de çok önemli bir yere sahip olan vakıf ve örgütlenme kültürünün, ülkede barışı, sevgiyi ve paylaşmayı hakim kıldığına dikkati çekti. STK'ların toplumun işiten kulağı, gören gözü olduğunu kaydeden Saygılı şunları söyledi:"Sivil Toplum Kuruluşları eğitim, kültür, sanat, yardımlaşma ve spor gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Ayrıca artık karar sürecinde de önemli roller üstlenen bu kuruluşlar gönüllülük esasına göre çalışarak toplumun birçok ihtiyacını gidermekte milyonlarca insanın hayatı üzerinde olumlu bir etki bırakmaktadır."STK'lar, kamu ve özel sektör adana için el eleRamazan Saygılı, Diyalog'18 zirvesinde Adana'yı, odağına insan hayatını alan ve bu konuda yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan STK'lar, kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya getirmek olduklarını kaydetti. Saygılı, "Diyalog'18 Zirvesi'nde, amacımız STK'ları, kamu kurumlarını ve özel sektör temsilcilerini Adana için bir araya getirerek, mevcut durumu tespit etmek, işbirliğini geliştirmek için yaklaşım göstermek, çözüm önerileri sunmak ve ortak akıl yoluyla çalışma alanları belirlemek" dedi.Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi sivil toplumun önde gelen isimleri olan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Birlik Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Alacalı, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık gibi katılacağı bir panel de düzenleneceğini vurgulayan Saygılı, zirveye tüm Adanalıların davetli olduğunu kaydetti.Saygılı, Diyalog'18 düzenleme kurulu adına, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - ADANA