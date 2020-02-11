Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler için İş Birliği Rehberi yayımlandı

TÜSEV'in Türkiye'de katılımcı bir politika üretme ve uygulama süreçlerine katkı sunması amacıyla hazırladığı "Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım İçin Uygulama Rehberi" TÜSEV merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yayımlandı.

TÜSEV'in Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı rehber, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yerel yönetimlerin katılım süreçlerini daha etkin ve etkili bir şekilde sürdürmesi için bir yol haritası niteliği taşıyan yayın aynı zamanda ilke ve standartlar, değerlendirmeler ve iyi örnekler içeriyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden pek çok sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, rehberden öne çıkan noktalar paylaşıldı ve söz konusu iş birliklerinin adımları konusunda katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, rehberde yer alan ve katılım süreçlerinin kaliteli ve anlamlı bir şekilde planlamaları, izlemeleri ve değerlendirmelerine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmış olan değerlendirme tablosu, davranış ilkeleri iyi niyet beyanı gibi ek dokümanların kullanımına ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, katılımcı bir sivil topluma katkıda bulunmak için kamu ve sivil toplum arasında anlamlı iş birlikleri geliştirmenin önemini vurguladı. Kotan, rehberin yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarını daha katılımcı hale getirebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri derleyen bir kaynak olduğunu söyleyerek, TÜSEV'in bu konudaki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.