Haberler » Güncel » Sivil toplum kuruluşlarına toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi

Sivil toplum kuruluşlarına toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender) Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğü Mor Sertifika Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi verildi.

06.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:56Sivil toplum kuruluşlarına toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender) Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğü Mor Sertifika Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi verildi.
SU Gender'den yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihlerinde verilen Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi'ne Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Tunceli, Zonguldak ve Adana'dan 20 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Sivil toplum temsilcilerini toplumsal cinsiyet temel kavramları ile tanıştırmayı, bu alandaki akademisyen ve uzmanlarla buluşturmayı ve toplumsal cinsiyet eksenli çalışmalara dair bilgi kazandırmayı amaçlayan programda "Ayrımcılık", "Siyaset ve Temsil", "Toplumsal Cinsiyetin Temel Kavramları", "Siyaset", "Hukuk", "Kadın Hareketi", "LGBTİ+ Hareketi", "Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık", "Toplumsal Cinsiyet ve Göç" ile "Şiddet" başlıkları altında sunum ve atölyeler gerçekleşti.
Ayrıca program kapsamında, gençlerin gözünden şehrin gizli kalmış, unutulmuş hikayelerine odaklanılan ve İstanbul'un toplumsal cinsiyet katmanlarını keşfe çıkaran Cins Adımlar Kadıköy yürüyüşü yapıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:47 Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek
10:52 Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek
10:52 STK'lar Biga için toplandı
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:52 "Aman Reis Duymasın" filmine dört ülkede gala
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
10:05 Kiracılar için tavan zam oranı yüzde 16,81'i geçemeyecek
6.11.2019 10:53:51