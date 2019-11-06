Sivil toplum kuruluşlarına toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender) Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğü Mor Sertifika Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi verildi.

SU Gender'den yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihlerinde verilen Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimi'ne Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Tunceli, Zonguldak ve Adana'dan 20 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Sivil toplum temsilcilerini toplumsal cinsiyet temel kavramları ile tanıştırmayı, bu alandaki akademisyen ve uzmanlarla buluşturmayı ve toplumsal cinsiyet eksenli çalışmalara dair bilgi kazandırmayı amaçlayan programda "Ayrımcılık", "Siyaset ve Temsil", "Toplumsal Cinsiyetin Temel Kavramları", "Siyaset", "Hukuk", "Kadın Hareketi", "LGBTİ+ Hareketi", "Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık", "Toplumsal Cinsiyet ve Göç" ile "Şiddet" başlıkları altında sunum ve atölyeler gerçekleşti.

Ayrıca program kapsamında, gençlerin gözünden şehrin gizli kalmış, unutulmuş hikayelerine odaklanılan ve İstanbul'un toplumsal cinsiyet katmanlarını keşfe çıkaran Cins Adımlar Kadıköy yürüyüşü yapıldı.

Kaynak: AA