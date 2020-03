Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - MUŞ

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koçun basın açıklamasıGenel görüntü Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destekMUŞ - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş 'ta sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen ve 33 askerin şehit olduğu saldırıya tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO)'da ki toplantıda, ortak açıklama metnini Van TSO Başkanı Necdet Takva okudu.STK'lar olarak her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ederek bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkilerini gösterdiklerinin altını çizen Takva, 81 ilden, Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu adına açıklamayı yaptığını söyledi. Takva, şunları kaydetti: "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı."Hakkari'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerince Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda basın açıklaması düzenlendi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, burada yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın 81 ilde ortak yapıldığını anımsattı.İdlip'te rejim güçlerinin Mehmetçiğe yönelik hain saldırısına ortak tepki gösterdiklerine vurgu yapan Taş, "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.Suriye'de yaşanan zulümlere dünyanın sessiz kaldığını belirten Taş, şunları kayetti: "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." Muş Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Oda Başkanı Erdal Koç, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Askerlerin İdlib'te ülke sınırlarını ve mazlumları koruduğunun altını çizen Koç, "Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez." diye konuştu.BitlisBitlis'te Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri tarafından basın açıklaması yapıldı.STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirtti.Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini ifade eden Tezcan, şunları söyledi:"Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden ve toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi."Türk devleti ve ordusunun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anımsatan Tezcan, bu acımasız saldırının sahiplerinin bunun bedelini ödeyeceğini vurguladı.Tezcan, "Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.